Finale Wind Summer Festival 2018 | ecco quando va in onda a settembre

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Splendide Puccinelli/Traballi : E’ SEMIFinale! Cappio/Windisch noni : Ancora una grande impresa dell’Italia del Beach volley al giovanile. Gaia Traballi e Claudia Puccinelli sono in semifinali dell’Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia, al termine di una giornata densa di emozioni nella quale le azzurre hanno superato ostacoli durissimi. Una giornata che era iniziata per l’ItalBeach con la doppia sfida con la Svizzera, conclusa uno a uno. Puccinelli/Traballi avevano battuto Bobner/Vergè-Deprè ...

Quarta puntata del Wind Summer Festival : gli ascolti crescono in vista della Finale di settembre : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la Quarta puntata del Wind Summer Festival, l’ultima prima dell’attesa finale che si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano a settembre (probabilmente il 2): il WSF perde ancora il confronto con le repliche di Don Matteo, ma questa volta, seppur di poco, gli ascolti riprendono a salire (2.100.000 spettatori circa con uno share del 13,44%, e se consideriamo gli scarsi risultati della puntata di giovedì ...

Ascolti tv - al Wind Summer Festival non basta la Finale : Ilary perde ancora contro Don Matteo : Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : Finale Giovani con Fasma - Federica Abbate e Quentin40 : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:10:00 GMT)

QUENTIN40/ Video - con "Farhenheit" vince tra i giovani : appuntamento in Finale (Wind Summer Festival 2018) : QUENTIN40, il rapper si è fatto conoscere per il brano Farhenheit. E' considerato una delle migliori promesse musicali degli ultimi anni grazie a lavori di livello. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:28:00 GMT)

IRAMA/ Francesca Tocca sul palco per "Nera" - Finale con sorpresa (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera IRAMA di esibirà sul palco del Wind Summer Festival con "Nera". Il successo di Amici lo sta trascinando, l'album è di platino, il brano, d'oro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

Max Pezzali - Nek & Francesco Renga/ "Il risultato Finale è la totale armonia" (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali, Nek & Francesco Renga saliranno insieme sul palco del Wind Summer Festival nel corso della prima serata, in onda oggi giovedì 5 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Beach Volley – Campionato Europeo U20 - gli azzurrini Cappio e Windisch accedono in semiFinale : La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive centra l’accesso in semifinale, dove affronteranno adesso i russi Shekunov-Veretiuk Ad Anapa nel Campionato Europeo under 20 di Beach Volley gli azzurrini gli azzurrini Paolo Cappio e Jakob Windisch con una splendida cavalcata hanno centrato l’accesso in semifinale. La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive contro i cechi Dzavoronok-Tezzele 2-1 (21-17, 15-21, ...

Beach volley - Europeo Under 20 Anapa : INARRESTABILI! Cappio e Windisch in semiFinale! Orsi Toth/They quinte : Paolo Cappio e Jakob Windisch riportano l’Italia in semifinale in un Campionato Europeo Under 20 maschile dopo tanto tempo di digiuno e domani proveranno a dare l’assalto al podio continentale. Un risultato di grandissimo spessore, l’ennesimo targato Club Italia, il primo del nuovo corso al maschile che ripaga lo staff tecnica azzurro dei sacrifici e del lavoro svolto nelle ultime stagioni. Cammino inarrestabile, quello degli ...

Wind Summer Festival 2018 : gran Finale a settembre a Milano : Il Wind Summer Festival 2018 proclamerà la canzone dell’estate con un grandissimo evento live previsto per settembre a Milano: ecco dove La musica torna protagonista su Canale 5. Tutto pronto per la messa in onda della nuovissima edizione dei Wind Summer Festival 2018 in fase di registrazione in questi giorni a Roma. Per l’occasione Canale 5 e la Fascino di Maria De Filippi hanno pensato di organizzate un finale col botto in ...

Ufficiale la Finale del Wind Summer Festival a Milano per il tormentone dell’estate 2018 : La finale del Wind Summer Festival si terrà a settembre in Piazza Duomo a Milano. Questo è quanto riporta davidemaggio.it, che conferma le voci di una possibile finalissima dislocata dalla location canonica di Piazza del Popolo per il raggiungimento della metropoli lombarda. Confermato il cast di conduttori, con Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. I tre sono quindi pronti a fare le valigie per dare una nuova sistemazione alla ...

Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio : la Finale a settembre : Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 giovedì 5 luglio Wind Summer Festival, l’erede del Festivalbar, andrà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 5 luglio. Verrà trasmesso per tutti i giovedì del mese (in tutto sono 4 puntate) ma per guardare la finale toccherà attendere il […] L'articolo Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio: la finale a settembre proviene da Gossip e Tv.

Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio : la Finale a settembre : Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 giovedì 5 luglio Wind Summer Festival, l’erede del Festivalbar, andrà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 5 luglio. Verrà trasmesso per tutti i giovedì del mese (in tutto sono 4 puntate) ma per guardare la finale toccherà attendere il […] L'articolo Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio: la finale a settembre proviene da Gossip e Tv.

Wind Summer Festival 2018 : la Finale a settembre a Milano : Riki - Premio Radio 105 - Wind Summer Festival La canzone dell’estate proclamata alla fine dell’estate. Proprio come ai gloriosi tempi del Festivalbar. E’ ufficiale: il Wind Summer Festival di Canale 5 avrà un appuntamento speciale a settembre. Un’attesa finale che proclamerà, a giochi ormai finiti, il brano colonna sonora di questa estate 2018. Per l’occasione Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, si ...