Festival di Borgio Verezzi | debutta Un autunno di fuoco con Milena Vukotic e

Festival di Borgio Verezzi : Stefania Rocca debutta nel testo teatrale "Squalificati" : Sei, quattro dei quali in "prima nazionale", gli spettacoli proposti finora, sempre con un pubblico da "tutto esaurito" e con un elevato indice di gradimento. Prossimi appuntamenti dietro l'angolo: "...

il Festival di Borgio Verezzi - 52 edizione : Come ogni anno, da ben cinquantadue edizioni, il Festival di Borgio Verezzi si contraddistingue per la varietà e l'alta qualità degli spettacoli che vengoni proposti. Il cartellone della 52' edizione vedrà in scena: sabato 7 luglio Anteprima al Festival Le dive dello Swing di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Federica Nerozzi, ...