FESTA DI ROMA 13 - Lo scandalo del Watergate e nuovi Incontri Ravvicinati

Roma - chiusa discoteca abusiva a Largo Argentina : c'era una FESTA con 200 persone : Movida, controlli intensificati nel fine settimana da parte della polizia locale di Roma capitale. Pattuglie in azione a Trastevere e San Lorenzo, con personale dei Gruppi territoriali, Gruppo ...

Roma : PD - ecco il programma de ‘La FESTA dell’unità’ : Roma – Oggi 24 luglio alla festa dell’unita’ di Roma, “Festival de l’unita’ – Tutta un’altra Roma”, presso l’Ex Dogana, in programma alle 18.00 la presentazione del libro “Ordinaria diversita’” con l’autrice Elena Improta. Alle 19.00 il dibattito “La nuova Roma dei diritti” con la partecipazione, tra gli altri, di Monica Cirinna’, Alessandro ...

Il matrimonio di Noemi e Gabriele Greco a Roma - foto e video del duetto con Morgan alla FESTA di nozze : Un locale del Lungotevere di Roma ha ospitato la festa di matrimonio di Noemi e Gabriele Greco: la cantante Romana ha scelto la sua città per celebrare con parenti e amici le nozze col fidanzato bassista Gabriele Greco, al quale è legata da dieci anni. I due si sono detti sì il 20 luglio nella chiesa di Sal Lorenzo in Lucina, nel cuore del centro storico Romano. Nemmeno nel giorno delle nozze Veronica Scopelliti, questo il nome di Noemi ...

Alla FESTA di Roma il nuovo film di De Angelis e Isabelle Huppert : Dopo Paolo Virzì, Edoardo De Angelis. Oltre a Martin Scorsese, Isabelle Huppert. La Festa di Roma, in programma dal 18 al 28 ottobre prossimi, annuncia altri due pezzi da novanta: la partecipazione ...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la FESTA dell'unità : Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via ...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la FESTA dell’unità : Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità, evento annuale del Partito democratico, organizzata quest’anno all’Ex Dogana di San Lorenzo. Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via domenica alle 19. “Care democratiche, cari democratici, a Roma torna la Festa ...

Dalla FESTA del Cinema di Roma il Premio alla carriera a Isabelle Huppert : Dopo Martin Scorsese, Isabelle Huppert. La 13/a edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica dal 18 al 28 ottobre assegnerà il Premio alla carriera all'...

A FESTA ROMA il nuovo film di De Angelis : Ciò che rende commovente e potente la pellicola è il modo in cui il regista riesce a raccontare la speranza all'interno di un mondo di desolazione". Edoardo De Angelis, che torna dietro la macchina ...

La super FESTA Ducati in Riviera romagnola : Sarebbe riduttivo, perché nel segno delle rosse di Borgo Panigale la Riviera romagnola si riempie di spettacoli, gare, musica e tutto quanto fa festa. Sabato 21 luglio a Riccione, piazzale Roma, cè ...

Roma : FESTA a sorpresa per compleanno Raggi in Campidoglio : Roma, – Una festa a sorpresa, il coro di auguri, gli applausi e il brindisi con collaboratori e dipendenti. compleanno al lavoro per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, festeggiata per i suoi 40 anni con tanto di striscioni colorati, dolci, spumante e l’immancabile torta con la scritta ‘Buon compleanno Virginia’. Il video diffuso dal Campidoglio mostra la prima cittadina felice ed emozionata mentre riceve auguri e soffia ...

Roma. Domenica a Palestrina arriva la “FESTA Tricolore” : Roma. Domenica a Palestrina arriva la “Festa Tricolore” – Il movimento Riva Destra, nato dal primo storico circolo di Alleanza Nazionale, dopo l’inaugurazione il 4 luglio scorso della sua nuova sede romana, in via Venezia, a fianco al Viminale: nel Lazio, annuncia il ritorno in provincia di Roma dello storico appuntamento della destra italiana, Domenica prossima a Palestrina in località Quadrelle. “E’ un ...