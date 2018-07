Ferie più che onorevoli | Parlamento chiuso fino all' 11 settembre

Ferragosto a Roma - chi resta aperto Più romani passano le Ferie a casa : Trovare un idraulico e un elettricista a Ferragosto non è più un'impresa impossibile. Ritorna anche nel 2018 - e anzi compie il decennale - «Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto», l'...

Durante le Ferie lo stipendio è più basso : L'articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie, le quali devono essere godute entro l'anno e retribuite. È il datore di lavoro a pagare le ferie, ...

Vacanze con sorpresa : una settimana di Ferie costerà il 7% in più rispetto al 2017 : Voglia di relax e benessere, questo il minimo comune denominatore che guida 19 milioni di italiani che quest'anno hanno deciso di andare in vacanza a Luglio, l'1% in più rispetto allo scorso anno...

Lamborghini - referendum aziendale sul nuovo patto integrativo : “Più soldi in busta o più Ferie?” : referendum alla Lamborghini sul nuovo patto integrativo. Il quesito è uno: voi dipendenti preferite una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero? La consultazione si svolgerà fra tre giorni nella sede dell’azienda a Sant’Agata Bolognese e il rinnovo del contratto per il 2018 prevede proprio la possibilità di usufruire di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure, in alternativa, di lavorare in cambio della ...

L'offerta di Lamborghini agli operai : "Scegliete - o più Ferie o più soldi" : O a casa in permesso, o in fabbrica a lavorare: è questa l'alternativa a cui potrebbero venire posti di fronte i lavoratori dello stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, che in questi giorni sono chiamati ad esprimersi su un'intesa sindacale decisamente innovativa.Nel referendum sul nuovo integrativo aziendale sono previsti 300 euro di aumento nel premio produzione, che passa da 2700 a 3000 euro ma anche 150 nuove assunzioni.La parte ...

Nel 2018 Ferie più corte ma con un budget maggiore per gli italiani : Secondo l’Osservatorio mensile Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, quest’anno gli italiani faranno vacanze più brevi dell’anno scorso ma aumenteranno il budget per le proprie...

Le Ferie degli italiani : più corte - ma più costose : Gli italiani faranno meno ferie, ma saranno più costose. In media la spesa pro capite sarà di 1.460, ma un po' come tutta la società si sta polarizzando, anche quando si tratta di partire la forbice è ...