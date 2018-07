Fausto Brizzi | chiesta l’archiviazione per le accuse di violenza sessuale

Fausto Brizzi - chiesta l'archiviazione per l'accusa di violenze sessuali : La Procura di Roma chiede l'archiviazione per l'ipotesi di reato a carico del regista: il fatto non sussiste. Un polverone partito dalle dichiarazioni di tre attrici su presunti provini a luci rosse

Fausto Brizzi - la Procura di Roma chiede l’archiviazione per le accuse di molestie : “Il fatto non sussiste” : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale dopo le denunce presentate da tre donne. Per i pm infatti “il fatto non sussiste“: in base a quanto accertato dai magistrati, nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi era stato ascoltato dai pm e aveva fornito elementi utili a chiarire la sua posizione. ...

"Il fatto non sussiste". Chiesta l'archiviazione dall'accusa di violenze sessuali per Fausto Brizzi : La Procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.Brizzi era indagato per violenza sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne. Secondo le tre donne, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le ...

La vita in diretta - Fausto Brizzi torna in tv dopo le accuse di molestie : nessuna domanda sul passato : In pochi si sono accorti della riapparizione in tv di Fausto Brizzi , il regista accusato di molestie sessuali da alcune interviste anonime delle Iene. dopo mesi di silenzio, Brizzi è stato ...

Fausto Brizzi torna a parlare in tv. Ma l'intervista passa quasi inosservata : Non una parola dallo scorso autunno, quando all’improvviso il suo nome finì nel ciclone del caso delle presunte molestie nel mondo dello spettacolo. Un silenzio durato mesi e terminato ufficialmente venerdì 20 luglio, giorno in cui Fausto Brizzi è tornato ad aprire bocca all’interno di un programma televisivo.Nessuna ospitata, nessuna diretta e soprattutto nessun riferimento, manco marginale, alla delicata vicenda. Il regista romano si è ...

Lillo reciterà per Fausto Brizzi : "Non giudico a priori. Odio le gogne mediatiche - è e resta un bravo regista" : “Non dico di no a Brizzi a priori”. A parlare è Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, che reciterà nel prossimo film del regista romano finito mesi fa nella bufera per il caso delle presunte molestie nel mondo dello spettacolo."Se si riesce a girare, se il film parte davvero, io ci sarò", ha dichiarato il comico al Messaggero. La pellicola, prodotta da Luca Barbarossa, si intitolerà Modalità aereo. Lillo sarà con molta probabilità affiancato ...