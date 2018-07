Farmaci & Estate | ecco i consigli dell’AIFA per conservare al meglio i farmaci in

laragnatelanews

: Base Aerea di Niamey - un C-130J della 46^ Brigata Aerea di #Pisa arriva in Niger con un carico di farmaci e presid… - ItalianAirForce : Base Aerea di Niamey - un C-130J della 46^ Brigata Aerea di #Pisa arriva in Niger con un carico di farmaci e presid… - UNICEF_Italia : Grazie alle terapie anti-retrovirali la piccola Alinafe (9 mesi) è nata libera dall'HIV sebbene la sua mamma sia si… - NicolaMorra63 : Investire in salute significa investire in ricerca, poiché la miglior terapia è quella che non si deve effettuare p… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Siamo in piena, il periodo dell’anno che milioni di italiani aspettano per godersi una meritata vacanza e, magarsi, godersi un viaggio insieme alla propria famiglia. Si tratta, tuttavia, del periodo più caldo dell’anno che mette alla prova il fisico soprattutto nelle persone che devono fare i conti con determinate patologie che necessitano di specifiche terapie, da seguire anche in vacanza. Un fattore fondamentale che tutti dovrebbero considerare riguarda la conservazione dei(soprattutto quelli salvavita), per mantenerne inalterate le proprietà. Ed è per questo che l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha rinnovato la campagna, una campagna di sensibilizzazione che offre una serie dia chi si prepara per godersi le ferie per trasportare ein sicurezza inel periodo più caldo dell’anno. E’ ...