Fantacalcio 18-19 | non solo Ronaldo | i 5 giocatori della Juve da prendere a tutti i costi

Fantacalcio : Ciano colpo di qualità in provincia. L'esordio in A non fa paura : Diceva Andy Warhol, anche se i dubbi sulla paternità della frase resistono al passare del tempo, che "tutti hanno diritto a un quarto d'ora di celebrità". Camillo Ciano quel quarto d'ora se lo è ...

Fantacalcio Serie A : non solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...

Fantacalcio : Emre Can un affare anche alla Magic e non solo per la Juve : Juventus, Emre Can: "Zidane il mio idolo da bambino" alla Magic - Nel listone della Gazzetta dello Sport costa 19 Magic milioni. Prezzo altino, ma rendimento assicurato. Emre Can però potrebbe essere ...

Juventus - Marotta : 'Icardi? Fantacalcio. Higuain? Non ha mai chiesto di essere ceduto' : 'Icardi? È una suggestione. Sicuramente parliamo di un ottimo giocatore, che è dell'Inter. Le notizie giornalistiche ce lo hanno avvicinato ma rientra nella fantasia e nel fantacalcio'. Il dg della ...

Juventus - Marotta : 'Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio' : ROMA - Per la Juventus 'i giocatori sono incedibili fino al momento in cui gli stessi non chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain , anche se sapete che in questo momento è ai Mondiali, non ci è ...