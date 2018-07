Fame nervosa | 10 cibi che aiutano a placarla

vanityfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Spesso laè condizionata dal nostro stato d’animo. Stress, nervosismo, malinconia, rabbia, tensione possono spingere a mangiare più del necessario e a consolarsi con il cibo, in particolare con i comfort food come dolci, gelati, snack, patatine, cioccolato. «Sono in grado di confortare, consolare, ristorare e infondere un senso di rilassamento, ecco perché quando siamo tristi, insoddisfatti o nervosi ne consumiamo di più. In realtà, sono alimenti ricchi di grassi, sale e zuccheri che provocano sì un senso immediato di benessere e di serenità, ma a discapito della linea e della salute» spiega la dottoressa Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista. Gli errori da evitare Nei momenti difficili quando la voglia di dolci e l’appetito insaziabile sopraggiungono il primo errore da evitare suggerisce l’esperta «è mangiareche contengono troppi grassi. Questi agiscono in modo negativo ...