Facebook scopre interferenze in voto Usa

Facebook si riscopre fragile. La privacy ha un costo : Dopo due anni di trimestrali a prova di proiettile, Facebook crolla sotto i colpi delle stime disattese. Dopo gli scandali, l’azienda è stata costretta a rivedere significativamente le norme sulla privacy , rendendole più stringenti ed intuitive. Il che si riflette sul business. Eppure un motivo per sorridere Zuckerberg ce l’ha: si chiama Instagram...

La ex massacra di botte la figlia di 3 anni : il padre lo scopre con una foto su Facebook : Clinton Rushing Jr., americano, si è accorto che la ex compagna picchiava la loro figlia tramite i social network. Ora la bimba è ricoverata in ospedale: sul corpicino aveva decine e decine di lesioni e lividi. Anche il figlioletto di 2 anni avrebbe subito violenze. La donna è il compagno sono stati arrestati,Continua a leggere