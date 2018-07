Fabio Mengozzi e Arnaldo De Felice | compositori d’oggi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) In Italia non scarseggiano gli ottimie compositrici. È giusto dedicare attenzione alla loro attività, affinché il pubblico dei non specialisti li conosca e li apprezzi. Ho ascoltato di recente un cd dal titolo Mistero e poesia, con musiche di(Stradivarius 2018, Str 37094). Astigiano, nato nel 1980, ha studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra. Fra i suoi maestri, tra gli altri, anche Aldo Ciccolini e Azio Corghi; mariconosce un debito profondo nei confronti dell’opera di Johann Sebastian Bach. Il cd addita due temi: il mistero permea ogni cosa; la poesia può in certi casi penetrarlo. Vi sono raccolti 18 brani per pianoforte composti tra il 2011 e il 2017, eseguiti dastesso. Molti sono brevi o brevissimi (due minuti o poco più), i più ampi arrivano ai 9 minuti. Hanno titoli suggestivi. A un primo ascolto sembrano semplici: ...