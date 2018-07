F1 – Terminata la mattinata di test in Ungheria | Giovinazzi porta la Ferrari in prima

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Il pilota pugliese, oggi al volante della, ha firmato il miglior tempo dellaprecedendo Norris e Latifi E’ ladi Antoniola monoposto più veloce al termine delladia Budapest, il pilota italiano stampa un ottimo 1:19.648 compiendo ben 66 giri. Un riferimento cronometrico arrivato grazie a un set di gomme Soft, con cui il pugliese ha abbassato in maniera significativa il suo riferimento precedente con cui aveva firmato il quinto tempo. Tre decimi il vantaggio sulla McLaren di Lando Norris, abile a precedere la Force India di Latifi e l’Alfa-Sauber di Marcus Ericsson. Quinto tempo invece per la Toro Rosso di Hartley, seguita dalla Mercedes guidata dal giovane George Russell. Lavoro incentrato sulla quantità per Daniel Ricciardo, settimo e con 76 giri all’attivo. Dietro l’australiano ecco la Renault di ...