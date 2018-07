F1 Red Bull | Verstappen | «Questa situazione è davvero inaccettabile»

La vera storia della Red Bull : storia di un jet lag curato prodigiosamente Se oggi la Red Bull abita gli scaffali dei supermercati di mezzo mondo il merito è di un imprenditore austriaco di dentifrici, Dietrich Mateschitz, che nel ...

F1 – Ritiro Verstappen : Horner furioso - ecco i motivi del problema alla monoposto Red Bull : Christian Horner furioso per i motivi del Ritiro di Max Verstappen dal Gp d’Ungheria Gp d’Ungheria amaro in casa Red Bull: Max Verstappen è stato costretto al Ritiro dopo solo 6 giri della gara ungherese. Un improvviso calo di potenza ha impedito all’olandese di proseguire la sua corsa: monoposto fuori pista e amaro rientro ai box per Verstappen. Christian Horner è furioso: la Red Bull ha fatto sapere che il problema di ...

DIRETTA FORMULA 1 - LIVE QUALIFICHE F1/ Pole Hamilton! Vettel quarto - crollo Red Bull (Gp Ungheria 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE e FP3 LIVE Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:09:00 GMT)

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Ferrari a caccia della pole - sfida con Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Pomeriggio rovente all’Hungaroring, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambitissima pole position. Scattare davanti a tutti è fondamentale su questo angusto tracciato dove è davvero difficile sorpassare, tutti vogliono la prima piazzola per avere un vantaggio importante durante la corsa e si ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria - Libere 2 : Vettel braccato dalle Red Bull : Il venerdì dedicato alle prove Libere del Gran Premio d'Ungheria sembra confermare le previsioni della vigilia. Ferrari e Red Bull, nelle sessioni del mattino e del pomeriggio, hanno dimostrato di essere particolarmente a loro agio sul tracciato magiaro, risultando al momento le vetture più performanti, soprattutto a discapito delle Mercedes. Le PL2 pomeridiane, in particolare, hanno visto Sebastian Vettel primeggiare [VIDEO] dopo aver staccato ...

F1 - analisi prove libere GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel parte bene - ma è nella morsa di Red Bull e Mercedes : Non c’è dubbio che il venerdì del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sia stato uno dei più indecifrabili di questa stagione. In mattinata, infatti, sembrava che Ferrari e Red Bull fossero di un altro pianeta, mentre nel pomeriggio la Mercedes (soprattutto con le sue amate gomme Soft) è tornata prepotentemente, ma non riuscendo a ripetersi con le UltraSoft. La sensazione è che, mai come all’Hungaroring, i primi sei saranno ...

F1 - GP Ungheria 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Sebastian Vettel vola in vetta! Red Bull in scia - Mercedes in difficoltà : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un notevole 1:16.834 su gomma ultrasoft, ruggendo nei confronti dei suoi grandi rivali a parità di gomma: Max Verstappen è a 7 centesimi, Dani Ricciardo a due decimi. Le Red Bull sembrano essere l’avversaria più importante delle Rosse, anche in termini di passo gara mentre le Mercedes hanno ...