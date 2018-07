F1 Ferrari | Vettel | «La macchina ha ancora potenziale inespresso»

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - Sebastian Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - Vettel : "Ferrari ha fatto il massimo" (Gp Ungheria 2018) : Classifica Formula 1 il Mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2018, Lewis Hamilton vince e allunga su Sebastian Vettel, adesso il vantaggio dell'inglese è di 24 punti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:01:00 GMT)

F1 - GP Ungheria 2018 : Ferrari - gli errori si pagano. Pit stop troppo lento - sfumata la chance di vittoria per Vettel : Due Ferrari sul podio in Ungheria, ma nessuna delle due sul gradino più alto. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto praticamente da cornice nelle foto di rito a Lewis Hamilton, vincitore a Budapest ed ora in fuga in classifica, dove ha allungato a +24. Tanto lo ha fatto la qualifica di ieri, dove la pioggia è stata quanto mai provvidenziale per il pilota britannico, che si è confermato una volta di più il più veloce sull’acqua. ...

Gp d’Ungheria - vince Hamilton davanti alle Ferrari. Tra Vettel e Bottas battaglia con contatto : La legge di Hamilton. Il campione del mondo vince anche il Gran premio di Ungheria e allunga a +24 nel Mondiale su Sebastian Vettel, partito quarto e arrivato secondo grazie al sorpasso al via su Raikkonen e quello a cinque secondi dalla fine su Bottas, con tanto di contatto. Fortunatamente, nonostante l’ala anteriore della Mercedes numero 77 avess...

Gp d'Ungheria - vince Hamilton davanti alle Ferrari. Tra Vettel e Bottas battaglia con contatto : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vince in carrozza. 2 Ferrari sul podio - 2° Vettel dopo un gran sorpasso su Bottas : Lewis Hamilton (Mercedes) ringrazia la pioggia di ieri in qualifica e domina il gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 partendo al comando e gestendo la gara senza patemi. L’inglese fa il bis dopo la vittoria di Hockenheim e va in vacanza con un ampio margine su Sebastian Vettel (Ferrari) che, dopo una gara solida chiude al secondo posto a 17.1 secondi. Il quattro volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto con un bel ...

Gp Ungheria : vince Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen - la rimonta Ferrari non riesce : La Ferrari sbaglia strategia e opera dei pit stop troppo lenti, Lewis s’invola grazie a Bottas che stoppa Seb che riesce a sorpassarlo solo «di forza»

GP d'Ungheria - vince Hamilton : le Ferrari di Vettel e Raikkonen sul podio : 68° giro - Ricciardo affianca Bottas in fondo al rettilineo, i due si toccano e l'astraliano finisce fuori danneggiando la vettura e perdendo diverse posizioni. 65° giro - Vettel...

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel cambia le gomme le due Mercedes tornano in testa : 40° giro - Si ferma Sebastian, fa un pit stop un po' lento per un problema alla anteriore sinistra e rientra in pista dietro a Bottas che ha fatto due giri veloci sfruttando al massimo la...

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel va in testa - Hamilton fa il cambio gomme : 35° giro - Sebastian con le gialle soft è arrivato fino a metà gara nonostante il pieno di benzina. Ora Hamilton è leggermente più rapido, ma nel finale dovrà...

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel va in testa - Hamilton fa il cambio gomme : 35° giro - Sebastian con le gialle soft è arrivato fino a metà gara nonostante il pieno di benzina. Ora Hamilton è leggermente più rapido, ma nel finale dovrà...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton - Ferrari per la rimonta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Ferrari tradita dalla pioggia in Ungheria. Pole position per Hamilton - quarto Vettel : Prima fila tutta per le Mercedes con Hamilton in Pole. Dietro le Ferrari di Raikkonen e solo quarto Vettel. Ma per oggi le previsioni escludono precipitazioni sul circuito - Posso vincere anche se ...

Formula 1 - la pioggia frena la Ferrari Ungheria - Mercedes dominano qualifiche Raikkonen e Vettel partono in 2ª fila : Sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo ha piazzato la zampata al termine di una qualifica che inizialmente sembrava dovesse sorridere alla Ferrari. Bravo, il pilota inglese, ad approfittare della pista bagnata che per lui solitamente equivale ad un invito a nozze. Suo il miglior tempo, in 1:35.658, ottenuto precedendo il compagno di team Valtteri Bottas, staccato di 260 millesimi. Una prima fila ...