F1 | Day-1 test in Ungheria | Giovinazzi su Ferrari è il più veloce

Audio e testo di Just my type dei The Vamps - il nuovo singolo da Night & Day (Day Edition) : Just my type dei The Vamps è il nuovo singolo del gruppo inglese. I The Vamps sono Brad Simpson (voce e chitarra), James McVey (chitarra), Connor Ball (basso) e Tristan Evans (batteria) e torneranno in radio anche in Italia venerdì 27 luglio con il nuovo singolo estratto dal'album rilasciato poche settimane fa. Just my type dei The Vamps è il nuovo brano a guadagnare la rotazione radiofonica dal nuovo album Night & Day (Day Edition). Sarà ...