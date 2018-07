F1 2018 sfreccia nel primo video di gameplay

eurogamer

(Di martedì 31 luglio 2018) Codemasters ha pubblicato oggi ildidi F1, ilgame ufficiale della FIA Formula One World Championship, rivelando la profondità e le caratteristiche di gioco di quest'anno. In arrivo in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC (DVD e Steam) Venerdì 24 Agosto, F1vi permette di immedesimarvi nei panni dei piloti di F1, come mai prima d'ora. Con una Career Mode più intensa che mai, 20 auto d'epoca della storia dello sport e nuovi straordinari effetti visivi, F1porterà ildi F1 ad un nuovo livello. "Questa è l'esperienza di gioco di F1 più completa di sempre", ha affermato il Game Director, Lee Mather. "La Career Mode è il punto centrale del gioco ed è stata notevolmente ampliata con l'inclusione di interviste per la stampa che influenzeranno direttamente il tuo percorso. C'è anche molta più flessibilità per il ...