F 1 | Test Hungaroring - Giorno 1 | Ferrari e Giovinazzi in testa

quattroruote

: Test Hungaroring, Giorno 1: Giovinazzi e la Ferrari chiudono in testa limando ancora il record della pista… - AlessandroSala1 : Test Hungaroring, Giorno 1: Giovinazzi e la Ferrari chiudono in testa limando ancora il record della pista… - dinoadduci : Test all'Hungaroring Giovinazzi da record - 03_R_M_aya_03 : RT @Italiaracing: Alla conclusione del 1° giorno di test #F1 #Hungaroring @Anto_Giovinazzi abbatte il record del tracciato con la @Scuderia… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Non è ancora tempo di relax per gli uomini della Formula 1: sia oggi che domani, infatti, i team sono impegnati sul circuito dellper disputare due giorni di. Oggi il più veloce in pista è stato Antonio: litaliano, a bordo dellaSF71H, ha segnato un tempo di 1:15.648 sfruttando la gomme hypersoft. Il suo ritmo è stato comunque buono per lintera giornata e con le supersoft, in mattinata, ha migliorato di sette decimi il tempo fatto segnare da Vettel, con la stessa gomma, nel corso delle prove libere 3.I tempi contano zero. Marcus Ericsson, con l'Alfa Romeo Sauber, ha chiuso in seconda posizione a tre secondi di distacco, un segno tangibile di come i tempi sul giro in questa giornata siano decisamente irrilevanti per le squadre. Terzo tempo per il pilota della Toro Rosso, Brendon Hartley, che ha completato ben 126 giri, guadagnandosi lappellativo di ...