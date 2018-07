Evasione | Gdf sequestra immobili e denaro

Verona : Evasione fiscale nel settore dell'oro - Gdf sequestra beni per 13 mln (2) : (AdnKronos) - L’attività dei Finanzieri permetteva dunque di smascherare l’effettiva gestione aziendale italiana della società, individuando il conto corrente aperto in Italia dalla stessa utilizzato per il trasferimento all’estero delle somme raccolte, e scoprendo e quantificando quindi l’ingente e

Verona : Evasione fiscale nel settore dell’oro - Gdf sequestra beni per 13 mln : Verona, 5 lug. (AdnKronos) – Dalla mattinata odierna la Guardia di Finanza ha in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una società, con sede apparente all’estero ma, di fatto, operante in Italia, attiva nel settore del commercio d’oro e metalli preziosi, scoperta dalla Compagnia di Soave (Vr) dopo complesse attività investigative. L’attività trae origine da articolate indagini di ...

Gdf - Tria : da Governo misure contro Evasione e frodi : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo intervento al 244esimo anniversario …

Evasione Fisco - bilancio della GdF : 9.15 Due miliardi e 300 milioni, più di due milioni a testa: è quanto hanno sottratto al Fisco i mille grandi evasori scoperti dalla Guardia di Finanza dal 1° gennaio del 2017 al 31 maggio di quest'anno. I finanzieri hanno anche individuato quasi 13 mila evasori totali (del tutto sconosciuti al Fisco),che in un anno e mezzo hanno evaso 5,8 mld di Iva.Contestati 23 mila reati fiscali E' quanto emerge in occasione del 244° anniversario della ...

Facebook - la Gdf contesta 300 milioni di Evasione : MILANO - Ammonta a 300 milioni di euro la presunta evasione contestata dalla Guardia di Finanza di Milano a Facebook che avrebbe versato gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari in ...

Facebook - Gdf di Milano contesta Evasione da 300 milioni di euro : Facebook, Gdf di Milano contesta evasione da 300 milioni di euro La società di Mark Zuckerberg è accusata di non aver dichiarato in Italia redditi generati nel nostro Paese dalla vendita di spazi pubblicitari. La sanzione potrebbe essere di 100 milioni ma il contenzioso potrebbe risolversi con una "adesione" e una cifra ...

