Estate | pericolo scottature solari | ecco da 10 miti da sfatare sulla sicurezza sotto il

(Di martedì 31 luglio 2018) Anche se questasi sta rivelando un po’ ballerina, il caldo non manca e il sole cocente potrebbe creare non pochi pericoli per la salute, comeo altri disturbi legati ai livelli UV., allora, 10legati allail sole di cui essere a conoscenza. 1. Le persone si ustionano solo a metàDall’inizio di aprile alla fine di settembre, anche se è una giornata temperata o nuvolosa, il sole può essere forte abbastanza da bruciare la pelle. L’indice UV indica quanto forte sia il sole in diverse parti del Paese. Se l’indice è pari o superiore a 3, bisogna applicare una protezione solare; quantità maggiori per le persone con tonalità di pelle più chiare. 2. Le persone non possono ustionarsi attraverso il vetro Alcuni raggi UV possono penetrare il vetro, anche se si è in spazi chiusi o in un’area riparata. Le persone possono essere ancora a rischio di ...