Estate | intossicazioni alimentari | il decalogo degli esperti per prevenirle

Cibi in Estate : come evitare intossicazioni : estate, stagione di intossicazioni. Lo svelano numerosi studi secondo cui in questo periodo dell’anno è più facile avere problemi con il cibo. Il motivo? Senza dubbio le alte temperature e degli errori che compiono quasi tutti. Per prima cosa è importante conservare nel modo giusto gli alimenti a partire dal momento in cui si fa la spesa. Se siete in giro per fare delle commissioni, andate al supermercato solo poco prima di tornare a casa. ...