Estate | ecco alcuni utili consigli per rinfrescarsi e dormire meglio nelle calde notti

Musei - ministro Bonisoli : "stop a domeniche gratis"/ Cultura - sospensione prevista dopo l'Estate : ecco perchè : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:16:00 GMT)

L'Estate da bollino rosso. Ecco come affrontare a parole il grande caldo : È estate. Fa caldo. Non rompere le balle. Ogni anno è sempre l’estate più calda degli ultimi cent’anni. Ricordare Caronte, Lucifero, Caligola e il meno noto Ciclope, ma essersi perso il nome del caldone di quest’anno. Rammaricarsene. Il global warming. È una disgrazia, d’accordo, ma ess

Farmaci & Estate : ecco i consigli dell’AIFA per conservare al meglio i farmaci in Estate : Siamo in piena estate, il periodo dell’anno che milioni di italiani aspettano per godersi una meritata vacanza e, magarsi, godersi un viaggio insieme alla propria famiglia. Si tratta, tuttavia, del periodo più caldo dell’anno che mette alla prova il fisico soprattutto nelle persone che devono fare i conti con determinate patologie che necessitano di specifiche terapie, da seguire anche in vacanza. Un fattore fondamentale che tutti ...

Agenzia del farmaco - "ecco come usare i medicinali in Estate"/ Caldo e umidità i principali rischi : Agenzia del farmaco, "ecco come usare i medicinali in estate": l'AIFA mette in guardia i cittadini sui rischi per la salute che possono comportare temperature elevate e umidità(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Estate - salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...

Radio Bruno Estate 2018 in arrivo su Real Time : ecco quando : Radio Bruno Estate 2018 in arrivo su Real Time martedì 31 agosto in prime Time! L’Estate in tv è costellata da numerosi appuntamenti musicali: dal Wind Summer Festival a Battiti Live e a questi grandi appuntamenti se ne aggiunge un altro! Radio Bruno Estate 2018 su Real Time Non è Estate se non ci sono le manifestazioni canore in tv. Un appuntamento immancabile ogni anno dove poter vedere e ascoltare il proprio idolo e trascorrere delle ore ...

Meeting Estate 2018 al Pinto - ecco i risultati : ... nei 100m lo sprinter dell'Enterprise Sport & Service si è imposto con il crono di 10 69 precedendo Ugo Assanti , Arca Aversa, con 11 38 ed il napoletano Luca Pace, Enterprise Sport & Service, con 11 ...

Ilary Blasi - quella che doveva essere l’Estate della sua consacrazione si è trasformata in un “doppio flop” : ecco perché : “Cara Ilary, ma chi te lo ha fatto fare?“, questa frase l’avrà pronunciata la signora Totti o se la sarà sentita dire più volte nelle ultime settimane. perché, senza troppi giri di parole, doveva essere l’estate della consacrazione televisiva della Blasi alle prese con un doppio e prestigioso impegno: Balalaika e Wind Summer Festival. Il volto degli storici Mondiali sulle reti del Biscione e la conduzione in piazza di un ...

Zanzara tigre : ecco la mappa delle province più infEstate d’Italia : Dopo un clima altalenante, l’estate sembra essere finalmente arrivata, e insieme all’aumento delle temperature, anche il fenomeno Zanzara tigre comincia davvero a farsi sentire nelle città italiane. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal temuto insetto volante adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo i dati del bollettino meteo di Vape Foundation divulgati da Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest ...

Dieta dell'Estate - superfood/ Dalle zucchine al basilico : ecco 15 alimenti da assumere abitualmente : Dieta dell'estate, superfood: Dalle zucchine al basilico sono quindici gli alimenti che vanno assunti abitualmente per stare bene e dare dei giovamenti importanti al nostro organismo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:14:00 GMT)

"Petrosino Estate 2018" : ecco gli appuntamenti da domani a domenica : Quinta settimana in corso con gli appuntamenti di 'Petrosino Estate 2018' , il cartellone delle manifestazioni estive promosso dall'amministrazione comunale. Cinque le iniziative in programma da ...

Idraulici - imbianchini - installatori di zanzariere : ecco i professionisti che lavorano di più d'Estate : Idraulici, imbianchini e installatori di zanzariere: sono queste le professioni che non risentono del caldo estivo e anzi aumentano la loro attività economica durante i mesi dalle temperature più alte.

[Il retroscena] La calda Estate di Berlusconi : di nuovo grandi feste in villa e serate in discoteca. Ecco le immagini : Sarà per la riabilitazione giudiziaria. O forse perché, dopo una campagna elettorale andata un po' così, per pensare alla prossima - al voto di maggio per le Europee - c'è ancora qualche mese di tempo,...

Acqua. Raggi : no emergenza in Estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...