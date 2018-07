Esodo con stangata | ritoccati i prezzi della benzina e del gasolio | Tamoil su tutti

Esodo con stangata : rincari record per benzina e gasolio : Oggi un litro di gasolio costa il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre per la benzina si spende...

Con l'Esodo estivo tornano i Tutor sulle autostrade : Roma, 26 lug., askanews, - tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor di controllo della velocità SICVe-PM per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, è ...

Autostrade - con l'Esodo estivo tornano i tutor : si parte con 22 tratte : Autostrade, con l'esodo estivo tornano i tutor: si parte con 22 tratte Riprende il controllo della velocità media e del superamento dei limiti sulle principali vie percorse dai vacanzieri. parte anche piano Viabilità Italia con un rafforzamento dei controlli. Venerdì 27 luglio il primo giorno da bollino rosso, bollino nero il 4 e 11 ...

Paesino ti amo - ma ti lascio : continua l'Esodo dai borghi - persi 74mila abitanti : Nei piccoli Comuni si vive meglio, un luogo comune assecondato anche dai dati ufficiali. Eppure sembra non subire frenate il processo di allontanamento dai piccoli centri verso le grandi aree urbane. Un...

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’Esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Lasciare la propria casa per un futuro migliore : Agus Morales racconta l’Esodo dei migranti : Se è vero che un grande libro riesce a scuotere e a Lasciare nel lettore qualcosa che prima non aveva "Non siamo rifugiati" (EInaudi) lo è. Il giornalista spagnolo Agus Morales porta il lettore in giro per il mondo, alla ricerca dei motivi per cui milioni di persone lasciano le proprie case, rischiando la vita, per il sogno di un futuro migliore.Continua a leggere

Zucchi trova l'accordo con i sindacati : ricollocamenti - part-time - incentivi Esodo : Teleborsa, - La società Vincenzo Zucchi ha annunciato oggi il raggiungimento di un accordo con i sindacati rispetto alla procedura di mobilità aperta il 6 giugno scorso , in vista del termine dei ...

SCUOLA/ L'Esodo di quei giovani che "votano" con i piedi : Nel libro "Quelli che se ne vanno" il sociologo Enrico Pugliese indaga sull'emigrazione dei nostri giovani, che è tornata a crescere come ai livelli degli anni Sessanta. GIANFRANCO FABI(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:10:00 GMT)giovani E LAVORO/ La tripla sfida per il nuovo governo, di G. FabiIL CASO/ Così l’Italia "regala" giovani e innovazione all’estero, int. a A. Rosina

ControEsodo : iniziano le code per il rientro sulla A10 : immagine di repertorio Puntuale come ogni weekend estivo il traffico su strade e autostrade in provincia di Savona non manca. Sono iniziati i primi rallentamenti sull'Autostrada A 10 dove tra Savona e ...

Migranti - la Guardia Costiera : "Esodo epocale - rivedere la Convenzione di Amburgo" : La Convenzione di Amburgo "è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto. Quello che sta accadendo adesso e' invece un esodo epocale". Lo ha detto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale...

