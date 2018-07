Enel aumenta Ebitda e utile | volano i ricavi in Nord America

firstonline.info

: @chiccotesta invece sai cosa fa' l'enel ? Invece di aumentare il debito, aumenta le bollette... - cristia42548563 : @chiccotesta invece sai cosa fa' l'enel ? Invece di aumentare il debito, aumenta le bollette... -

(Di martedì 31 luglio 2018) Tra giugno 2017 e giugno 2018 abbiamo messo in rete 3.4 GW di nuova capacità rinnovabile in tutto il mondo, stabilendo un altro nuovo record assoluto di capacità installata in dodici mesi tra tutte ...