Emergenza abbandoni senza tregua in Costa Smeralda | 700 cani e 230 gatti ospitati nel

(Di martedì 31 luglio 2018) Alcuni hanno una fine già segnata, come Tyson, ribattezzato Angiolino, un rottweiler trovato abbandonato in un giardino privato, legato a una catena. I volontari dopo averlo liberato l’hanno portato al rifugio in stato comatoso e con febbre a 40°, ridotto a pelle e ossa, pieno di piaghe e disidratato. Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli sforzi fatti per tenerlo in vita sono stati inutili e il maestoso gigante dagli occhi di topazio è morto dopo solo 3 giorni. Altre storie invece hanno un lieto fine, come quella di Gegè, un meticcio di taglia media ritrovato la sera di Natale mentre vagava per la strada, scheletrico e con metà faccia distrutta da un colpo di fucile. Dopo 5 lunghissimi mesi di agonia passati in clinica sotto antibiotici, antidolorifici e terapie, Gegè è tornato in forze e ha potuto affrontare il primo di una serie di interventi di chirurgia maxillo facciale. ...