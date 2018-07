Elezioni a sorteggio | la proposta di Beppe Grillo non è un’utopia E ci dobbiamo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Se ne parla un comico, l’argomento viene immediatamente ripreso con enfasi dai media. Ma poiché lo dice un comico – anche se è un comico che ha espresso alcuni tra i pensieri politici più innovativi e incisivi degli ultimi anni – laviene subito arruolata tra le facezie estive. C’è lo spiritoso che suggerisce la chiamata perdell’idraulico e mi mette in ansia; e c’è chi, più serio, invoca il gioco d’azzardo. Anche se le stagioni non sono più quelle di una volta, in Italia i media e le opinioni continuano a seguire una stagionalità ferrea. La democrazia aleatoria èda notte delle Perseidi? La questione viene sollevata periodicamente e dappertutto, compresi gli Stati Uniti, spesso senza conseguenze pratiche, ma non sempre. Nel 2013 l’Irlanda ha affidato la riforma di otto articoli della Costituzione a un organismo di 100 persone con un mandato ...