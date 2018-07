Elettricità | l’afa spinge i consumi | record dell’anno a 56 400 MW

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) Il grande caldo e i condizionatori d’aria a tutta birra spingono al massimo idi, che oggi alle 14.30 hanno toccato il nuovodi quest’anno a 56.400 MW. E’ quanto si evince dai grafici di Terna. Il dato supera il precedente primato di 54.700 MW toccato il 28 febbraio in concomitanza con il grande gelo e la neve che cadde anche a Roma, ma resta ben al di sotto del picco storico di 60.500 MW raggiunto il 22 luglio del 2015. I margini di riserva di Terna, comunque, garantiscono la sicurezza della rete. Per i prossimi giorni, quando il caldo non dara’ tregua, Terna prevede un andamento piu’ o meno analogo a quello di oggi, anche se con l’avvio delle ferie estive il carico fisiologicamente scendera’. Il mese di giugno non era stato particolarmente intenso dal punto di vista deielettrici: la domanda era infatti stata ...