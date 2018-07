Elenco novità aggiornamento beta 5 iOS 12 su iPhone per sviluppatori | a quando la beta 4

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) La5 di iOS 12 ha fatto capolino da qualche ora suglidegliiscritti al programma tester Apple. Ledell'ultimissimo firmware sperimentale non mancano e le elencheremo tutte in questo articolo e indicheremo pure i presunti tempi per il lancio della4 per i tester pubblici.Partiamo proprio dalledella5 iOS 12 (pure segnalate dal sito Appleinsider) che includono diversi cambiamenti di tipo estetico. Ad esempio, i controlli del Control Center appaiono ora più scuri e la saturazione dello sfondo è aumentata. Cambia pure l'app foto la cui schermata iniziale risulta diversa e pure l'app Notizie presenta un'icona tutta aggiornata. A coronare i cambiamenti subito visibili dopo una rapida occhiata pure le nuove icone per gli album di tipo multimediale in Foto.Approfondendo la5 iOS 12 suglisupportati, c'è da notare come la ...