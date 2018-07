Electrolux | i lavoratori chiedono pause in più per il troppo caldo L’azienda mette a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Allo stabilimentodi Susegana, alle porte di Conegliano, lo hanno già battezzato lo “sciopero delle angurie”. I sindacati hanno deciso una manifestazione di protesta contro la direzione dell’azienda produttrice di elettrodomestici che ha risposto alla richiesta diper far fronte altorrido all’interno degli stabilimenti con una semplice messa a disposizione di fette di angurie. Saranno anche dissetanti, ma sempre di un palliativo si tratta. E come tale la rappresentanza deiha rispedito al mittente, come offensiva, la proposta. Tutto è nato dai 32 gradi di temperatura nei locali di lavoro, in particolare nelle “catene”. È così partita la richiesta di inseriredi dieci minuti in ogni ora di lavoro oppure, in alternativa, di ridurre i ritmi produttivi. L’azienda ha replicato offrendosi di far trovare una fetta d’anguria a ...