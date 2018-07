Effetto Iliad | le tariffe telefoniche mobile calano del 20%

wired

(Di martedì 31 luglio 2018) Meno 20%. Di tanto sono scesi i costi dei pacchetti telefonicinegli ultimi 60 giorni, secondo un’indagine realizzata dal sito Sos, usando lo strumento per il confronto delle offerte per. Chiamatelo se voleteo Ho, dal nome dei due operatori (il secondo controllato da Vodafone), che sono entrati sul mercato italiano con le loro offerte low cost. L’benefico della concorrenza pare essersi fatto sentire. Con sommo gaudio dei supporter del filosofo Adam Smith e della teoria della mano invisibile del mercato, che quando è libero non può che condurre al benessere della società. “Dopo la pubblicazione delle offerte, prima die Ho poi, la situazione si è evoluta”, si legge nella ricerca di Sos. “Durante gli ultimi due mesi le offerte dei principali operatori hanno subito un drastico calo di prezzi (-20,5%), inoltre i pacchetti proposti ...