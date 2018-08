Ecco perché non bisogna dare cibo agli uccelli e altri animali selvatici 

Ossessione Champions e doppio regista : Ecco perché la Juve riprende Bonucci : E' opinione diffusa che in quel ruolo specifico, lo Juventino di ritorno sia tra i migliori al mondo. Dunque, se torna, significa che Allegri ha in mente una squadra che, come da precedenti, sappia ...

“Io ho tagliato il corpo - Ecco perché”. Pamela Mastropietro : confessione choc : A sette mesi dal ritrovamento del corpo chiusa in due trolley vicino a Macerata, avvenuto il 30 gennaio 2018, Innocent Oseghale ha ammesso oggi di aver smembrato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità di recupero marchigiana. Il sacco per nascondere il corpo era troppo piccolo e così ha deciso di fare a pezzi il suo corpo. “Ho fatto a pezzi Pamela, che è morta per un malore in casa mia dopo aver ...

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma Ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

Ecco perché non mi ha convinto la visita di Conte a Trump : La sintonia tra Usa e Italia, o almeno la sintonia tra Trump e Conte, si basa sul fatto che entrambi sono "outsider" della politica " dice il presidente " ed entrambi rappresentano "il cambiamento " ...

Musei - ministro Bonisoli : "stop a domeniche gratis"/ Cultura - sospensione prevista dopo l'estate : Ecco perchè : Musei, ministro Bonisoli: "stop a domeniche gratis". Ultime notizie Cultura, la sospensione è prevista dal termine dell'estate, "maggiore libertà ai direttori"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Mercato NBA – Retroscena Dwight Howard : “contattato dagli Warriors - ma Ecco perchè ho scelto gli Wizards” : Dwight Howard vicino ai Golden State Warriors: Retroscena di Mercato svelato dallo stesso ‘Superman’ che ha poi preferito gli Wizards Una delle operazioni più sottovalutate del Mercato NBA è stata sicuramente quella che ha portato Dwight Howard ai Washington Wizards. L’ex centro degli Hornets è stato prima spedito ai Nets, con i quali ha trovato l’accordo pe ril buyout che gli ha permesso di giocarsi le sue chance ...

Ricordate Enrico Silvestrin? Ecco che fine ha fatto e perché ora si parla tanto di lui : Erano i tempi di Mtv e dei VJ. Era il 1994 ed Enrico Silvestrin è stato il pioniere: quell’anno è diventato il primo VJ italiano nella storia dell’emittente conducendo da Londra in inglese programmi di Mtv Europe come Mtv Video Music Awards, Mtv Select e Hitlist Italia. A Mtv Italia, invece, era il volto di Sonic e di Mtv Supersonic. Tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, Silvestrin era famosissimo. Poi, nel 2005, ha ...

Decreto Dignità - Stefano Fassina risponde a Paolo Becchi : “Caro Paolo - Ecco perché il dl è peggiorato” : Caro Paolo, ti ringrazio per l’attenzione al mio post sul Decreto Dignità. Come forse sai, sono stato tra quelli che hanno riconosciuto alla versione iniziale del Decreto una chiara, seppur modesta, inversione di rotta dopo almeno 20 anni di interventi di precarizzazione del lavoro, in particolare il padronale Jobs Act. Sono stato anche tra i pochi, su Huffington Post e nell’audizione di Boeri alla Camera, a entrare nel merito e rilevare ...

Vivere da sola : Ecco perché può renderti felice : Two is better than one? Non secondo la scienza, per cui abitare da soli è molto meglio che conVivere. Il sociologo Eric Klinenberg ha dedicato un intero libro all’argomento, intitolato “Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone”. Nel volume, l’esperto afferma che “la solitudine ha la capacità di farci sentire liberi e rilassati”. In effetti, per chi è capace di sfruttarli a dovere, i vantaggi di una ...

Perché God of War ha conquistato il mercato : Ecco il feedback di Sony : Sono passati più di tre mesi dall’uscita di God of War, ultimo capitolo di un brand ormai storico, che ha segnato (assieme a molti altri videogiochi) il successo di PlayStation nel corso delle generazioni videoludiche. Il gioco ha ricevuto recensioni eccellenti dalla stragrande maggioranza della critica internazionale, riuscendo di fatto ad imporsi come uno dei videogiochi più rappresentativi nella storia del marchio giapponese. Durante ...

Ecco perché la blockchain non è compatibile con la GDPR : A sostenerlo è Coin Center, uno dei maggiori think tank al mondo su questo tipo di tecnologie. Secondo le regole del GDPR, General Data Protection Regulation,, gli utenti possono richiedere la ...

Marco Mengoni sparisce dai social e poi ritorna. Ecco perché.. : I fan sono rimasti col fiato sospeso. Per mezzo pomeriggio su Instagram e Facebook non c'era più traccia di Marco Mengoni. Attacco hacker? No. Il cantante ha tenuto i fan sulle spine. Loro hanno ...

Marco Mengoni - Ecco perché era sparito dai social : Venerdì scorso le pagine Facebook, Instagram e Twitter di Marco Mengoni erano misteriosamente sparite dalla Rete, mettendo in agitazione i fan. Ma il misterioso “black out” ha ora una spiegazione: si è trattato infatti di una trovata commerciale per lanciare il suo nuovo album che uscirà il prossimo 30 novembre. Intorno alle 14 di lunedì infatti, tutti i suoi profili sono tornati magicamente online, pubblicando un video che annuncia ...

Ecco come e perché Di Maio passa la patata bollente Ilva ai sindacati : Definire "il primo che passa" Arcelor Mittal che non solo è il più importante player della siderurgia nel mondo, ma che ha legittimamente vinto un bando con cui si è aggiudicato l'azienda che è ...