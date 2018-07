Ebola | isolati due anticorpi che neutralizzano il virus

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) La ricerca è ad un passo dall’individuare un trattamento contro, che ha scatenato un’epidemia in alcune zone dell’Africa provocando migliaia di morti. I ricercatori della Vanderbilt University hanno infatti isolato due potentimonoclonali da alcuni sopravvissuti alla malattia. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Immunity. Glisono Ebov-515 e Ebov-520 e potrebbero portare allo sviluppo di un cocktail di farmaci iniettabili per le persone ad alto rischio di infezione. In studi sulle colture cellulari e sulle cavie, hanno neutralizzato in modo efficace glidello Zaire, del Sudan e del Bundibugyo (citta’ dell’Ovest dell’Uganda). “Il nostro team è molto entusiasta per la scoperta di questi nuoviche hanno la capacita’ di trattare tutti gli. ...