Earth Overshoot Day | dal 1 agosto siamo in debito con la Terra

Ambiente - Coldiretti : Italia taglia sprechi in ‘Earth Overshoot day’ : Dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più sono alcune delle strategie messe in atto da quasi 3 Italiani su 4 (71%) che nell’ultimo anno hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ ...