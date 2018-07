EA lancia Origin Access Premier

Spazio : la compagnia Blue Origin lancia una capsula ad un’altezza record : Blue Origin, compagnia missilistica di Jeff Bezos, ha lanciato una capsula nello Spazio ad un’altezza mai raggiunta prima. Il razzo New Shepard è decollato dal West Texas per l’ultimo test di volo della compagnia. Una volta che il booster si è separato, il motore della capsula ha spinto il veicolo spaziale ad un’altitudine di 119 km. Fa parte di un sistema di sicurezza per salvare le vite in situazioni di emergenza una volta che turisti spaziali ...

Spazio - lanciatori : Blue Origin - successo per il secondo volo del 2018 : Blue Origin mette a segno un altro successo. Il razzo New Shepard si è staccato dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas quando in Italia erano le 17 e 12. Obiettivo del lancio, il secondo del 2018, era quello di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, spingendo il razzo fino ai suoi limiti raggiungendo un’altezza da record. New Shephard non ha disatteso le aspettative – riporta Global Science ...