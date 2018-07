“È troppo!” Temptation Island | il pubblico contro la single Teresa

caffeinamagazine

: raga ma a me lara di temptation sta troppo sul cazzo voi che la idolatrate per come si atteggia avete l'ovatta nel cervello o cosa boh - obsivdian : raga ma a me lara di temptation sta troppo sul cazzo voi che la idolatrate per come si atteggia avete l'ovatta nel cervello o cosa boh - _Calumsvoice_ : Comunque raga, vi prego non mi ammazzate, ma Andrea di Temptation Island mi assomiglia troppo a Mauro Icardi. Bho é… - sempiterhnal : io non ce la faccio proprio a guardare temptation island MI INCAZZO TROPPO -

(Di martedì 31 luglio 2018) Anche durante la penultima puntata diFilippo Bisciglia non aveva alcun video da mostrare ad Andrea. Che è rimasto ancora una volta un po’ deluso, perché curioso di vedere come si sta comportando la sua Raffaela al villaggio. Non può dire lo stesso la fidanzata, Raffaela appunto, che praticamente a ogni falò rimane di sasso di fronte al feeling di lui con la tentatrice. Un rapporto strettissimo, intimo, che la mette in crisi: “Non credo al fatto che lui stia con me per abitudine. Non mi ha mai detto queste cose. Ho paura che mi lasci. In tutti questi anni mi ha fatto sentire una principessa. Nessuno deiè bello come Andrea. Magari sarò piccola ma mai mi sarei aspettata di vedere Andrea con un’altra”, dice. È il momento dei video.e Andrea, ancora una volta, giocano, si coccolano e dormono persino insieme. La tentatrice è ...