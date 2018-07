È sempre la stessa politica | sangue | merda e sopraffazione Intervista a

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) Disegna come un bambino che si è liberato delle cose che credono di sapere gli adulti e, con altrettanto candore, parla: "Sono stato colpito dall'energia con cui questi ragazzini dei 5 stelle hanno affrontato i primi venti giorni giorni di governo. Sono stati veloci,presenti, al mattino, al pomeriggio, alla sera, tà, tà, tà: era una cosa che non vedevo da anni". Ha scritto Giuliano Ferrara che "gli altri fanno satira, lui ha fatto stile". Nato nel 1946 in Sicilia, militante di Lotta continua, uno dei fondatori del Male, disegnatore di altri giornali leggendari come l'Ora di Palermo, Tango, Cuore, e anche vignettista di piccoli giornali, e inserti, e supplementi che nessuno ricorda più, Vincino "è un letterato di genio a cavallo di due secoli", ha scritto ancora Ferrara: "Se tira una riga c'è una storia, se tondeggia e colora ecco ...