“È morto” Scontro in autostrada | l’investitore positivo all’alcol test Lutto cittadino

(Di martedì 31 luglio 2018) Era ubriaco l’uomo che lunedì 30 luglio sull’A22 del Brennero con la sua auto ha tamponato la motocicletta del direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, causandone la morte avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale. L’uomo, un 35enne di Rovereto (Trento), è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. Il dirigente della Polizia stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti, in una conferenza stampa ha spiegato che l’automobilista è stato sottoposto per due volte all’alcol, risultandoall’etilometro nelle due prove con valori di 1,42 e 1,47 grammi per litro. L’indagato ha tamponato la moto di Ferraro che è rimasta incastrata sotto l’auto; i due mezzi hanno preso fuoco e sono andati completamente ...