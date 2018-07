È la notte del Pipita | si sblocca il maxi-affare tra Juventus e Milan

notte Bianca del Cibo Italiano : il 4 agosto si festeggia così : Una serata intera in cui mangiare, bere benissimo, conoscere i luoghi dove si produce una delle grandi ricchezza del nostro paese: si potrà fare questo e tanto altro in occasione della Notte Bianca del Cibo Italiano. Prima edizione dell’evento, nato questo che è l’anno dedicato al Cibo Italiano, si festeggerà il 4 agosto non a caso: in questa giorno, nel 1820, è nato Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte del ...

Marte si avvicina alla Terra : la notte del 31 luglio il record di distanza minima : ... doppio evento all'Osservatorio del Righi Foto Eclissi, lo spettacolo della 'Luna rossa' sui monumenti del mondo Eclissi, lo spettacolo della 'Luna rossa' sopra la funivia del Santis Eclissi di Luna, ...

Daisy Osakue - azzurra dell'atletica di origini nigeriane picchiata nella notte : escluso il movente razziale : Daisy Osakue, 22enne lanciatrice del disco e membro della nazionale italiana di atletica leggera, è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Primatista italiana under...

Grave incidente nella notte - muore dirigente della Fondazione Arena : Corrado Ferraro Corrado Ferraro, un diploma al conservatorio in violino e una laurea in economia e gestione delle imprese di servizi, ricopriva il ruolo di direttore dell'area marketing dell'ente ...

Daisy Osakue - azzurra dell’atletica di origini nigeriane picchiata nella notte : la foto choc : L’atleta italiana di 22 anni è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Ha riportato una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo. Enrico Mentana su Facebook: "Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c’è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri?".Continua a leggere

'Brillano nella notte le stelle del Fair Play' : "E' stata una serata importantissima questa di Castiglion Fiorentino - ha sottolineato Ennio Troiano , direttore corporate risorse umane Gruppo Menarini - una serata dove viene premiato lo sport sano,...

Costiera Amalfitana : La Lunga notte della Luminaria a Prainao : dove, dalle ore 21.00 in poi, si susseguiranno eventi, spettacoli musicali ed iniziative culturali. La Compagnia francese La Salamandre tornerà quest'anno a stupire con un entusiasmante spettacolo di ...

Bufala radiazioni e raggi cosmici di Singapore per la notte dell'eclissi lunare più lunga del secolo - : Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità , onore, reputazione, identità personale, dignità, nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al ...

DIRETTA ECLISSI TOTALE - LA notte DELLA LUNA ROSSA/ Video streaming live : satellite verso l'uscita dall'ombra : ECLISSI LUNAre del 27 luglio: lo spettacolo DELLA LUNA ROSSA visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere DELLA migliore visione possibile.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:14:00 GMT)