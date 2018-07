È fuga dalle università meridionali

Incendi in Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 60 morti - migliaia in fuga : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del...

Maltempo - forte vento in Sardegna : fuga dalle spiagge - alberi caduti a Sassari : Sardegna spazzata da forti venti, piogge e temporali anche con intensa attività elettrica che hanno costretto turisti e vacanzieri ad abbandonare frettolosamente le spiagge tra le 12 e le 14. Forti raffiche di Libeccio stanno spazzato la Sardegna occidentale e centro settentrionale dove in alcuni punti è stata raggiunta l’intensità di burrasca. Molto mossi il mare e il Canale di Sardegna. A Sassari si registrano diversi interventi dei ...

Napoli - omicidio al rione Conocal - poi la fuga : fermati due fratelli Incastrati dalle telecamere : I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso dalla Dda partenopea nei confronti di due fratelli di Ponticelli già noti alle forze dell'ordine, ...

Pensioni - ladri in fuga con le 14esime : spuntano dalle fogne e rapinano le Poste : Rapina alla Poste Centrali di Napoli in piazza Matteotti. Tre-quattro persone sono entrate in azione sbucando da un foro praticato nel pavimento. I banditi, con il volto coperto da passamontagna e con tute bianche...

Pioggia e vento in Romagna : tornado a Rimini - fuga dalle spiagge | : Una tempesta di Pioggia si è abbattuta questa mattina sulla riviera romagnola. Cielo improvvisamente scuro e trombe marine di notevoli dimensioni hanno fatto scappare le persone che si trovavano a ...

Pioggia e vento in Romagna : trombe marine a Rimini - fuga dalle spiagge - : Una tempesta di Pioggia si è abbattuta questa mattina sulla riviera romagnola. Cielo improvvisamente scuro e trombe marine di notevoli dimensioni hanno fatto scappare le persone che si trovavano a ...