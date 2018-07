Due giganti della pallavolo italiana a bordo della sportiva Honda Civic

L'E3 2018 di Sony e Microsoft : la filosofia e l'avvenire di Due giganti del gaming - editoriale : Le iconiche conferenze E3 hanno dato spettacolo anche quest'anno, contribuendo a delineare il futuro prossimo del nostro medium preferito. Sebbene tutti gli show fossero molto attesi dai giocatori, sono state principalmente Sony e Microsoft a catalizzare l'attenzione del grande pubblico, per motivi abbastanza chiari. Il colosso giapponese doveva mostrare i suoi titoli di punta, da The Last of Us Part II, passando per Spider-Man, fino a Death ...