DTM   - Così Zanardi e la BMW si preparano per Misano

quattroruote

: BMW : ALESSANDRO ZANARDI IN VISTA DELLA SUA PARTECIPAZIONE AL DTM: 'PIÙ AGILE SENZA PROTESI' - NewspressItalia : BMW : ALESSANDRO ZANARDI IN VISTA DELLA SUA PARTECIPAZIONE AL DTM: 'PIÙ AGILE SENZA PROTESI' - EffeF61 : RT @vaskoxxxx: @EffeF61 Contrordine,ha detto così il Perito Agrario che dato che è in piazza San Silvestro ci troviamo direttamente la sera… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Dal 24 al 26 agosto, il DTM torna in Italia sul circuito di. La guest star dellevento sarà Alessandro, che parteciperà alla corsa insieme alla BMW, correndo a bordo di una M4. Per la prima volta, il pilota bolognese correrà senza le sue protesi alle gambe: un banco di prova importante anche in ottica della partecipazione a Daytona 2019. Ecco come Alex si sta preparando per il suo debutto in una gara ufficiale del DTM.;Una M4 con comandi speciali. Alex ha già fatto alcune prove per testare lefficacia dei freni della sua BMW M4 che, per loccasione, avrà tutti i comandi al volante. Questo consentirà adi poter partecipare alla competizione anche senza luso delle protesi per le gambe, traendodiversi vantaggi come lui stesso ha spiegato. Gli attacchi delle protesi usano una sorta di sottovuoto per rimanere attaccata e questo, naturalmente, non consente ...