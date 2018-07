Dramma in Grecia | Paolo e Federica muoiono in vacanza Erano appena arrivati

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018)a Rodi, in, sabato scorso ma per questa giovane coppia italiana lasi è trasformata in tragedia nemmeno due giorni dopo. Non hanno avuto nemmeno il tempo di godersela: sono morti insieme, in un terribile incidente stradale avvenuto sull’isola che avevano scelto come meta delle loro ferie. Non ci sono piùVerzini e la compagnaBaltieri. Lui, 40 anni, era cresciuto a Montorio, la compagna, 29enne, era originaria di San Mauro di Saline. I due fidanzati vivevano insieme a Caldierino, una frazione di Caldiero, nel Veronese, e stavano insieme da otto anni.sbarcati a Rodi il 28 luglio scorso e per girare l’isola avevano affittato un quad e, stando a una prima ricostruzione dei fatti, proprio a bordo di quel mezzo, lungo un rettilineo, si sarebbero scontrati frontalmente con un’auto. Uno schianto che non ha lasciato ...