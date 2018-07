Dov’è il mio Woody? La rete si mobilita per aiutare il bimbo Down a

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) "Dov'è? Aiutateci a trovarlo". A lanciare l'appello su Facebook è la madre di Austin Thompson, dodicenne originario della città texana di Nacogdoches, affetto dalla sindrome die disperato per aver perso il pupazzo di Toy Story.Al suo giocattolo preferito Austin è legato come ad un amico e la sua perdita ha provocato nel bambino un profondo vuoto interiore. Sono passati ormai sette anni dal giorno in cuiè entrato nella vita di Austin. Da allora è diventato un compagno di giochi indispensabile per il, svolgendo un ruolo centrale nella sua vita, che ha contribuito a riempire di momenti di spensieratezza e di felicità.Fin quando, in occasione dell'evento di baseball a cui Austin è stato portato dai genitori nel fine settimana,non è stato perduto.A quel punto migliaia persone ad essersi messe in ...