Dopo l' estate sull' isola un Natale a Cinquestelle in memoria di Vanzina

Stadio della Roma - l’iter tecnico procede : Dopo l’estate la proposta di variante urbanistica. Vero ostacolo resta la politica : l’iter tecnico in Campidoglio sullo Stadio dell’As Roma sta andando regolarmente avanti, tanto che subito “dopo l’estate” gli uffici concluderanno l’esame delle controdeduzioni e saranno pronti con la proposta di variante urbanistica da portare in Assemblea Capitolina. Il Vero ostacolo resta la prudenza della parte politica – in primis dei consiglieri M5S – a procedere con qualsiasi atto prima di essersi assicurati che le indagini sul “sistema ...

Massimiliano Ossini : «La tv deve tornare a parlare alla gente». E Dopo lo sketch virale a Unomattina Estate - vuole fare l'attore : Dalla tv dei ragazzi alle trasmissioni su natura e ambiente, fino al programma quotidiano più importante dell'ammiraglia Rai della stagione calda: è stata una crescita continua quella di Massimiliano ...

Dopo il successo del Summer White Party - sabato 21 luglio arriva il secondo atteso appuntamento nella calda estate di Nikki Beach Costa ... : Nikki Beach Costa Smeralda per un giorno si trasformerà in un vero e proprio Yacht Club con decorazioni a tema e dress code rigorosamente ispirato al fantastico mondo della navigazione. Non mancherà ...

Marco Carta - prima uscita al mare Dopo l’intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : convivenza Dopo l'estate? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Irama - “Nera” il video ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : ecco servita la nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Vento d’estate in Italiana di J-Ax e Fedez al Summer Festival - di nuovo insieme Dopo San Siro (video) : J-Ax e Fedez al Summer Festival ci regalano una delle ultime esibizioni del progetto congiunto che hanno concluso allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Annunciato lo stop del progetto a due voci, i due artisti sono ora pronti a tornare alle loro carriere da solisti con i rispettivi dischi in uscita prossimamente e un tour - per Ax - già composto da 5 date al Fabrique di Milano per i suoi primi 50 anni di carriera. Il successo ...

Estate - test in Gb : creme solari waterproof “perdono” i filtri Dopo il bagno : Le creme solari che riportano sull’etichetta la scritta “resistente all’acqua” mantengono le promesse? Non sempre, almeno secondo l’associazione di consumatori britannici Which?, che è voluta andare fino in fondo, facendo eseguire dei test ad hoc. Uno dei protocolli più diffusi per valutare l’efficacia di una protezione solare è quello che valuta il prodotto dopo l’applicazione sulla pelle dei volontari ...

Estate 2018 - i vip si fanno biondi : Dopo Monte - tocca a Bonucci : L'Estate è anche la stagione nella quale si può osare. Lo sanno bene i calciatori che - soprattutto quelli di un certo livello - devono concentrare nei mesi di giugno e di luglio le loro vacanze, dopo una lunga stagione alle prese con stress e pressioni varie (pur se nel benessere economico). Forse è spiegabile (anche) così il 'colpo di testa' di Leonardo Bonucci che sui social ha mostrato il suo nuovo look. Il difensore del Milan ha ...

Avevano materiale peDopornografico in casa : arrestate sei persone : C’erano anche video con abusi su neonati, nel materiale pedopornografico sequestrato ad alcuni utenti della rete finiti nel mirino della polizia postale di Torino per aver condiviso filmati e fotografie realizzati «mediante lo sfruttamento dei minori di anni 18». ...

Alessandra Appiano - quell’ultimo articolo pubblicato Dopo la morte sui libri dell’estate : All'indomani della morte di Alessandra Appiano è stato pubblicato su Donna Moderna l'ultimo articolo della scrittrice e giornalista con i libri consigliati per l'estate ai suoi tanti followers. Una sorta di testamento letterario, tra libri scritti da donne per donne e testi adatti per la stagione estiva.Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 / Ultime notizie : Gotze escluso e beffato - estate amara 4 anni Dopo (oggi 14 giugno) : Mondiali Russia 2018, Ultime notizie: le partite inaugurali da ricordare. Nel giorno di Russia-Arabia Saudita, un amarcord su precedenti da ricordare (oggi 14 giugno)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Fiat Punto - l’addio. Stop alla produzione in estate - Dopo 25 anni di carriera : dopo un quarto di secolo di onorata carriera, Fiat si accinge a ‘mettere il Punto’ all’esistenza della Punto: salvo rocambolesche sorprese dell’ultima ora, sembra confermato che la piccola compatta torinese non avrà un futuro produttivo oltre la generazione attuale del modello, sulla breccia dal 2005 e prossimo al pensionamento. Lo Stop alla linea di produzione della SATA di Melfi (PZ) è atteso nella prima metà di agosto. Non si tratta, ...

Di Maio : governo politico o elezioni. Salvini punta alle urne Dopo l'estate. Cottarelli : «Attendo sviluppi» : Un governo politico M5S-Lega, oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo dopo...