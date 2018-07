DOPO CHARLIE GARD/ Il passo avanti verso l’eutanasia dell’Inghilterra (e dell’Italia) : L’Alta Corte inglese ha deciso che per interrompere e cure e trattamenti basterà un accordo tra familiari e medici. Un passo in avanti verso l’eutanasia, dice PAOLA BINETTI(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:08:00 GMT)MORTO KAOS/ Ucciso avvelenato, ma il cane eroe ha già fatto un altro miracolo, di F. CapollaDONA GLI OVOCITI A UN'AMICA/ Martina, nella maternità c'è un mistero che non si può regalare, di P. Binetti

DOPO CHARLIE Gard - Corte Uk : “no giudice per staccare la spina”/ Solo accordo medici-famiglia : rischi restano : Dopo Charlie Gard e Alfie Evans: l'Alta Corte inglese, "non serve un giudice per staccare la spina", basta accordo medici-famiglia. Ancora polemiche sul Fine Vita(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:35:00 GMT)

Titolò "Questo è l'Islam" DOPO l'attentato a Charlie Hebdo : Belpietro assolto : L'accusa era di vilipendio verso coloro che professano la religione islamica, ma per il giudice di Milano il fatto non sussiste. Maurizio Belpietro non offese i musulmani né la religione...