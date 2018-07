Doom Patrol | reclutata Maritza di OITNB nel cast

ilnotiziangolo

(Di martedì 31 luglio 2018)acquistaper il suo: l’attrice Diane Guerrero conosciuta per il suo ruolo in Orange is The New Black è pronta ad una nuova avventura sul piccolo schermo. Interpreterà infatti Crazy Jane nella serie live action firmata SVOD e prodotta da Greg Berlanti. Dal reale alla finzione,vedràal fianco di April Bowlby.raccoglie gli eroi più amati della DC Robotman, Negative Man, Elasti-Woman e Crazy Jane risponderanno agli ordini del dottor Niles Caulder, uno scienziato pazzo. Il drama riprenderà la trama dagli ultimi eventi avvenuti in Titans e si baserà sui personaggi più iconici della DC Comics, grazie alla scrittura di Jeremy Carver. Potrà contare su tredici episodi. Diane Guerrero abbandona così in via ufficiale il suo ruolo diin, dopo aver segnato la sua assenza già alla fine della quinta stagione. La sua Crazy ...