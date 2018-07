Donna travolta dalla sua auto a Trivero

Tragedia a Carrara - Donna travolta dal treno in transito e trascinata per centinaia di metri : L'ipotesi è che la donna, dopo essere scesa da un treno locale, si sia diretta verso un parcheggio poco lontano attraverso una scorciatoia e che lo spostamento d'aria di un treno veloce l'abbia trascinata via.Continua a leggere

Incidente Paolini - morta la Donna travolta In 500/ Ultime notizie : l'attore "È stata colpa mia - ero distratto" : Incidente Paolini, è morta la donna travolta sulla A4 in 500: per l'attore che ha cancellato i suoi spettacoli, si ipotizza il reato di omicidio stradale.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:11:00 GMT)

'È colpa mia - mi sono distratto per la tosse' : muore la Donna travolta in auto dall'attore Marco Paolini : Nei suoi spettacoli affronta spesso temi complessi, a volte con monologhi recitati in dialetto veneto. A renderlo celebre è stata soprattutto lo spettacolo Il racconto del Vajont , che ha vinto ...

Paolini - morta la Donna travolta sulla 500 : il dramma di Alessandra e dell'attore| Chi è : Intanto la stagione artistica si è fermata, gli spettacoli di questa settimana cancellati. Sabato 28 luglio, a Belluno, Paolini dovrebbe ricevere il «Pelmo d'Oro», assegnato dalla Provincia, ma l'...

Paolini - morta la Donna travolta sulla 500 : il dramma di Alessandra e dell'attore : Intanto la stagione artistica si è fermata, gli spettacoli di questa settimana cancellati. Sabato 28 luglio, a Belluno, Paolini dovrebbe ricevere il «Pelmo d'Oro», assegnato dalla Provincia, ma l'...

Morte cerebrale per la Donna travolta da Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di Morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita martedì pomeriggio nel tamponamento sulla A4 da parte dell’auto guidata dall’attore . Per la donna, all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è in atto la procedura di accertamento della Morte, procedura che terminerà questa sera ...

