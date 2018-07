Dl dignità | Carfagna | tagliano emendamenti per non dover votare sì

sportfair

: Alle 12 conferenza stampa di Forza Italia per illustrare le proposte per correggere in profondità il decreto dignit… - forza_italia : Alle 12 conferenza stampa di Forza Italia per illustrare le proposte per correggere in profondità il decreto dignit… - linetta53 : @mara_carfagna @forza_italia CARFAGNA e Delrio fanno prove di intesa durante la discussione del dl dignità. Ancora inciucio - riri000197 : @populista12 @ap_elle @ClaudioPerconte @mara_carfagna @forza_italia Sbaglio o il 4 marzo gl'italiani hanno dato la… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Il governo e la maggioranza hanno usato l’arma della inammissibilità degliper non discutere misure alle quali non avrebbero potuto dire no. Mi riferisco ad esempio al nostro emendamento sul credito d’imposta per le nuovi assunzioni al Sud. Come si fa a dire che è estraneo per materia a un provvedimento sul lavoro che già introduce incentivi per l’occupazione giovanile?” Lo afferma Mara, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.“Per evitare imbarazzi reciproci, Lega e M5S -aggiunge- hanno usato la tagliola, a danno delle potenziali lavoratrici beneficiarie. Eppure l’occupazione femminile nel Mezzogiorno dovrebbe essere una priorità assoluta: l’Italia cresce solo se il Mezzogiorno riprende a crescere e se valorizzeremo l’enorme giacimento di talento e capacità ...