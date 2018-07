Disponibile Solstizio degli Eroi per Destiny 2 oggi 31 luglio | orario e trailer

optimaitalia

Disponibile Solstizio degli Eroi per Destiny2 oggi 31 luglio: orario e trailer

(Di martedì 31 luglio 2018) Tutto pronto31per il nuovo evento a tempo limitato di2, il. Introdurrà nel gioco nuove attività che sicuramente premieranno tutti i guardiani con equipaggiamenti davvero ottimi. Bungie per l'occasione ha pubblicato un nuovo, svelando in contemporanea l'esatto in cui si potrà accedere all'evento.Perché questo evento sarà così importante per2? Semplice, perché è l'ultima occasione che avranno i giocatori per prepararsi prima dell'arrivo dell'espansione I Rinnegati, che uscirà il 4 settembre. Grazie a questo evento si potranno infatti avere equipaggiamenti di livello 400, grazie ai quali sarà più semplice affrontare le insidie del prossimo DLC.Ai giocatori sarà richiesto di completare obiettivi speciali per livellare l’armatura, sia visivamente che in potenza. Essendo un equipaggiamento speciale per gli eventi, le ...