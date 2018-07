Disponibile ora il pre-ordine della Legendary Collection di Destiny 2 | I Rinnegati

Amichevole d’estate - ancora un successo del Crotone contro il Corigliano Prima amichevole stagionale per Rohden. Ezio Scida al momento non Disponibile : Crotone 3 Corigliano 0 Marcatori: 48° Nalini, 89° Stoian, 90° Firenze Crotone: Cordaz, Sampirisi, Cuomo (Dussenne), Marchizza, Faraoni,

Titan Quest è ora Disponibile su Nintendo Switch : I Titani si sono risvegliati e mirano a distruggere l’Olimpo. Spetta a te fermarli – ovunque e in qualsiasi momento con Nintendo Switch ! Il leggendario Action-RPG Titan Quest è da oggi disponibile su Nintendo Switch e puoi affrontare i Titani da solo, in modalità cooperativa locale con un amico sul tuo divano o con un massimo di 6 giocatori online: buona caccia! Titan Quest arriva su Switch Dal co-creatore di Age of ...

Destiny 2 : Bungie pubblica un nuovo trailer del Solstizio degli Eroi e annuncia da che ora sarà Disponibile : In queste ore i fan di Destiny 2 sono in fervida attesa per l'inizio del Solstizio degli Eroi, il nuovo evento a tempo che introdurrà nel gioco nuove attività che premieranno i guardiani con preziosi equipaggiamenti.Il Solstizio è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Bungie, che ha inoltre svelato l'ora esatta in cui l'evento batterà il calcio d'inizio. Questo appuntamento ha assunto una forte rilevanza poiché sarà l'unica occasione ...

Xiaomi Mi 8 entra nel catalogo di Unieuro - ma non è ancora Disponibile : Xiaomi Mi 8, l'attuale flagship della casa cinese Xiaomi, fa la sua apparizione nel catalogo online di Unieuro rivelando il suo prezzo. L'articolo Xiaomi Mi 8 entra nel catalogo di Unieuro, ma non è ancora disponibile proviene da TuttoAndroid.

No Man's Sky è ora Disponibile in versione fisica per Xbox One : No Man's Sky è disponibile anche per console Xbox One e include l'importante aggiornamento NEXT appena rilasciato per le altre piattaforme di gioco.La versione fisica Xbox One di No Man's Sky, da oggi acquistabile nei migliori negozi di videogiochi, è pubblicata in tutto il mondo da 505 Games.Grazie al rilascio di NEXT i giocatori Xbox One, PlayStation 4 e Steam per PC di No Man's Sky potranno esplorare, combattere e sopravvivere assieme ai loro ...

Slaps and Beans è ora Disponibile anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Una delle coppie più famose della cinematografia italiana, Bud Spencer e Terence Hill, sono approdate su PC lo scorso dicembre in una trasposizione videoludica delle opere di cui sono stati protagonisti, Slaps and Beans.Dopo alcuni mesi, il titolo è stato finalmente pubblicato anche su console, ed è attualmente disponibile su Xbox One al prezzo di 19,99€, su PS4 a 26,99€ e sul Nintendo eShop a 20€. Il gioco è un picchiaduro a ...

Peugeot 2008 ora Disponibile anche con motore diesel e cambio automatico : Il SUV Peugeot 2008, dopo aver superato di slancio ad inizio primavera le 100 mila unita' vendute in Italia, vede l'ingresso in gamma della nuova versione che abbina un nuovo motore diesel BlueHDi al...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Far Cry 5 : A Spasso su Marte è ora Disponibile : Ubisoft ha annunciato che Far Cry 5: A Spasso su Marte, la seconda avventura post lancio del gioco, è ora disponibile per PlayStation®4, Windows 10 PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.A Spasso su Marte continua le incredibili avventure del Season Pass di Far Cry 5 con i giocatori che raggiungeranno addirittura Marte in compagnia di Nick Rye e Hurk per eliminare alcuni aracnidi alieni. A Spasso su Marte può essere ...

Migranti - sbarco dei 450 a Pozzallo : ora i ricollocamenti. Anche l’Irlanda Disponibile : ne accoglierà 20 : I 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex sono sbarcati al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare per le due navi con i 450 Migranti è arrivata nella notte, dopo che l’Italia ha ricevuto Anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Nel frattempo Anche ...