il tasso ditorna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Lo rileva l'istat, diffondendo i dati provvisori. L'istituto fa notare come la stima delle persone in cerca di occupazione aregistra un aumento del 2,1% (+60 mila unità). Il numero dei disoccupati risulta così pari a 2 milioni e 866 mila. Invece nei dodici mesi la, si sottolinea, "cala lievemente", "mantenendosi sui livelli della fine del 2012".(Di martedì 31 luglio 2018)