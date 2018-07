Disabili | supporto psicologico “tra pari” con arte e musica | “Per i pazienti è più facile

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Unprofessionaleattraverso il dialogo, lae la visualizzazione creativa. E’ quello di cui si occupa Simona Spinoglio, ragazza con atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 2, che lavora al Nemo di Milano, centro clinico multidisciplinare per il trattamento delle malattie neuromuscolari. Al Nemo Simona è peer counselor contà, una figura professionale inedita che, grazie alle sue competenze specifiche e all’utilizzo anche dell’, rende meno dura la degenza delle persone, anche bambini, ricoverate nel centro all’interno dell’ospedale Niguarda. “Spesso imi dicono che è piùaprirsi con me su determinate paure e problemi perché loro comprendono che io ho vissuto situazioni simili alle loro. Non posso dare la mia soluzione a problemi di altri – dice al Fattoquotidiano.it Spinoglio – ma quello che faccio con le persone è ...